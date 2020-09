Chiosco di Colle Aperto alla ricerca del concessionario

MANTOVA – Sono stati fissati dal Comune gli indirizzi per l’individuazione del nuovo concessionario del chiosco sito in via Bentivoglio a Colle Aperto, da adibire ad attività commerciale di vendita al dettaglio. La durata della concessione sarà di anni 9, eventualmente rinnovabili, e i criteri di selezione verteranno sulla offerta economicamente più alta rispetto al canone annuo posto a base di gara pari a 3mila euro a partire dal primo gennaio 2022. A carico del concessionario utenze arredi e attrezzature.