Pallavolo serie B – L’E’più spegne il fanalino Gas. L’Asolarem cade a San Martino

Mantova A Piacenza l’E’più Viadana vince per 3-0 il confronto con il baby Gas Sales, al momento ultimo in classifica. Era importante centrare il successo: missione alla fine compiuta dai rivieraschi, terza forza del girone, tenuto conto che sabato prossimo avranno l’importante sfida casalinga con il Villa d’Oro Modena.

«I nostri avversari rispetto alla gara d’andata sono cresciuti molto – afferma coach Alberto Panciroli – Noi invece non eravamo particolarmente ispirati. Ha giocato bene Bacchi, mentre Viola non era in serata, ma può capitare. Sugli scudi Silva e Menichetti e un po’ appannato Bartoli». Va ko invece l’Asolaremedello, piegato 3-0 a San Martino in Rio dall’Ama. I reggiani, reduci dal successo a Caselle di Sommacampagna sul Dual, hanno affrontato da subito con determinazione l’impegno. La Kema ha cercato di reggere nel primo set, ma poco ha potuto fare nel secondo. Con tanta determinazione ha fatto il possibile per tenersi in partita, tanto che è partita a mille nella terza frazione, trovandosi a condurre per 10-7. Acciuffata sull’11-11, e poi sotto 21-14, non si è data per vinta, raggiungendo i locali sul 23-23. Poi il San Martino in Rio, prima con un muro e poi con una precisa conclusione, ha chiuso 25-23. «Ricezione pessima – afferma il presidente Nicola Cavallari – I due liberi non erano in serata. Potevamo andare sul 2-1, ma nella parte finale dell’ultimo set abbiamo gestito male due palloni. Comunque da dimenticare la ricezione».

Serie C f: Medole-Zoogreen 0-3 (22-25, 16-25, 25-27). Serie D m: Gabbiano-Brugherio 1-3 (19-25, 25-15, 13-25, 15-25). Serie D f: Porto-Academy 0-3 (19-25, 8-25, 14-25); Mobile Fill Group-Piubega 3-1 (25-20, 23-25, 25-18, 25-20); Rigoletto-Nardi Volta 0-3 (11-25, 13-25, 18-25); San Lazzaro-Cavatigozzi (PalaSguaitzer, oggi ore 10.30). Serie D f Crer: Renusi Moglia-Soliera 1-3 (25-19, 19-25, 19-25, 17-25).