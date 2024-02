Pallavolo serie A3 – La regina Gabbiano non sbaglia: batte in rimonta lo Stadium e ritorna a volare

Mantova Pronto riscatto del Gabbiano dopo il ko di Pavia: davanti al pubblico di casa supera per 3-1 il vice fanalino Mirandola. E sempre partendo sotto di un set. Coach Serafini si affida nei ruoli di opposto e banda a Massafeli e Parolari, quest’ultimo al rientro dopo lo stop per infortunio. Si parte sul 3-5 col muro ospite e 7-12. Il Gabbiano deve ancora una volta rincorrere (10-14 con Yordanov), poi sull’11-16 Serafini chiama il secondo time-out. Un pallonetto vincente manda gli ospiti sul 12-17. Problemi in ricezione e fatica il muro del Gabbiano. Il coach cerca di cambiare qualcosa: entra Depalma in battuta, che poi rimane in campo per Martinelli. Spazio anche per Novello al rientro dopo più di un mese. Entrano Gola e Scaltriti in battuta, ma Mirandola chiude il set 19-24. Alla ripresa delle ostilità, il Gabbiano vola sull’8-4 con Novello e Parolari firma il 12-6. Ferrari allunga sul 14-9 oltre alla replica di Yordanov per il 15-10, che ancora con un suo lungolinea firma il 17-12. Novello realizza il 19-16. Mirandola ora prova a rientrare, ma ci pensa Yordanov a scalda i cuori dei tifosi col 23-21 in diagonale. Ace di Depalma e il set lo chiude l’errore modenese. Serafini conferma Novello e Scaltriti. L’opposto ricambia la fiducia con due ace (5-2) e assieme a Yordanov porta i suoi sull’11-5 e 14-9: buca con autorità il muro ospite due volte. Mirandola è falloso in battuta e il terzo set lo chiude un mini-show di Novello: tre punti e 25-14. Nel quarto non c’è storia: ace di Martinelli per il 3-0, col Gabbiano che scappa via fino all’8-0 grazie al muro di Ferrari. Ancora un suo pallonetto vale il 10-2. Yordanov è davvero super e il muro allunga sul 12-4 e sul 14-5. Novello va in alto e costringe Mirandola al time out. Il 17-8 lo porta a casa Scaltriti e il muro del Gabbiano è invalicabile. Si va verso l’epilogo: 21-11 e 25-15. Finisce 3-1 in quasi due ore di gioco.

Il Gabbiano riscatta così lo stop di Pavia con il Garlasco e vola a +9 sul San Donà, che gioca domani in casa con il Cus Cagliari.

Sergio Martini