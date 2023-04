Pallavolo serie B m – Derby Asola-Viadana, Gabbiano a San Martino

Mantova E’ derby anche in B maschile. Al PalaSchiantarelli (ore 20.30, arbitri Baldi e De Simone di Salerno) big match fra Asolaremedello ed E’più Viadana. I rivieraschi all’andata prevalsero per 3-1, ma sono reduci da tre sconfitte consecutive per 3-0. «Anche se in classifica siamo davanti al Viadana – afferma il vice Mutti – non bisogna prendere alla leggera il derby o sottovalutare gli avversari. Andiamo in campo per riscattare la sconfitta dell’andata». Assente Caleffi, lo rileva nel ruolo di libero Pignatelli. Replica per Viadana Alessandro Chiesa: «A livello mentale il derby dovrebbe stimolarci. Vedremo se sarà così in campo. E’ logico che dopo tre sconfitte consecutive dobbiamo comunque ritornare a fare punti». Assente il regista Bellei. Il Gabbiano, sempre vincente e a punteggio pieno, è ospite a San Martino in Rio dell’Ama (ore 17, arbitri Elisa Vigato di Padova e Bassetto di Verona). I locali recuperano dopo la squalifica Bonfiglioli, ma per lo stesso motivo è assente Porta. «Alla “Bombonera”, casa della compagine reggiana, – spiega il diesse Stefano Melli – è sempre molto difficile giocare, viste le ridotte dimensioni dell’impianto. Siamo attesi da una gara tosta e da affrontare con attenzione». Assente Lorenzi, torna disponibile Quartarone, anche se in cabina di regia dovrebbe essere confermato Mattia Catellani.