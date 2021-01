Agricoltura, la Lombardia prima in Italia per la produzione. A Mantova 7461 aziende

MANTOVA – La Lombardia si conferma prima regione italiana per valore della produzione agricola, con 7.7 miliardi di euro su 57 miliardi totali a livello nazionale, e per valore della trasformazione con 3.6 miliardi di euro sui 31 italiani. Mantova, nello specifico produce il 19,7 per cento del totale lombardo con la presenza sul territorio di 7461 aziende agricole.

“In Lombardia abbiamo 44.688 aziende agricole delle quali 3.500 gestite da under 35. Segno di visione del futuro, della capacità di innovazione che contraddistingue la Lombardia e di come il settore agricolo sia tornato attrattivo – ha dichiarato l’assessore Rolfi -. Le prime stime Istat sul 2020 parlano di una riduzione del 3.3% nazionale dei volumi di produzione agricola. Il sistema agroalimentare italiano vale 522 miliardi di euro e rappresenta il 15% del PIL nazionale; siamo primi in Europa per valore aggiunto agricolo. Per questo non possiamo accettare che il ministero dell’Agricoltura sia merce di scambio tra partiti. Il settore non merita di essere l’ultima ruota del carro delle politiche del governo”.

L’Italia continua a detenere il primato dei prodotti agro-alimentari DOP-IGP nell’UE con 309 prodotti registrati. La regione Lombardia conta 75 prodotti DOP IGP, 34 di cibo e 41 di vino. Il valore economico DOP IGP complessivo della regione è di 2.194 milioni di euro di valore alla produzione, + 12% rispetto al 2018, e ha un peso del 13% sul totale nazionale.

Totale lombardia 7,8 miliardi di euro (100%)

Bergamo 8,8 per cento Brescia 27,4 per cento Como 2 per cento Cremona 15,4 per cento Lecco 1,5 per cento Lodi 5,8 per cento Mantova 19,7 per cento Milano 5,5 per cento Monza 1 per cento Pavia 9 per cento Sondrio 2 per cento Varese 1,8 per cento.

Numero aziende agricole per provincia

Bergamo 4.880, Brescia 9.712, Como 2.064, Cremona 3.804, Lecco 1.103, Lodi 1.288, Mantova 7.461, Milano 3.520, Monza 891, Pavia 6.075, Sondrio 2.280 e Varese 1.610.