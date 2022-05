Pallavolo serie B1 f – Volta ritenta la scalata all’A2

Volta Mantovana Si riparte. Secondo doppio tentativo per la Nardi Volta a caccia della promozione in serie A2. Il primo non ha dato esito positivo, quindi questa sera le collinari ci riprovano e tentano l’assalto alla A in gara-1 a Cremona (ore 18, arbitri Lambertini di Parma e Faia di Nuoro), affrontando l’Esperia dell’ex coach Valeria Magri, forte delle ex Coppi e Pionelli e della mantovana Viola Pedretti. Sabato 4 giugno al PalaMarconi di Volta gara-2.

Il team del Torrazzo ha chiuso al secondo posto la stagione regolare nel girone D, alle spalle del Montale di Castelnuovo Rangone. Nei play off fra le seconde classificate ha affrontato l’Arena Vivigas Castel d’Azzano di Marcello Bertolini: dopo aver vinto 3-0 al PalaCambonino, altrettanto ha fatto in terra veronese vincendo 3-1.

«Tengo per me quello che penso sulle avversarie – spiega il tecnico Marco Breviglieri – E’ importante crederci. Abbiamo quest’ulteriore possibilità per approdare in A2 e dobbiamo fare il possibile per sfruttarla al massimo. Siamo ormai vicini alla conclusione di una stagione che per quanto ci riguarda è stata positiva. Dobbiamo fare un altro sforzo per centrare la promozione. Credo che in questo tipo di partite le motivazioni vengano da sé».

Afferma per l’Esperia la centrale Beatrice Badini: «Affrontiamo una compagine di notevole livello, altrimenti non avrebbe vinto il suo girone. Siamo contente di poterci giocare in questa finale la promozione in A2. Questo per noi è un traguardo fantastico e giocarsi il tutto per tutto in una finale è un’emozione stratosferica. Ci teniamo moltissimo a far bene e daremo il massimo nelle due partite. Se giochiamo di squadra, insieme, dove ognuna fa il suo, possiamo ottenere grandi cose». Ricordiamo che in precedenza la Nardi Volta, vincitrice al termine della stagione regolare nel girone C, nel primo turno dei play off aveva affrontato l’Emilbronzo 2000 Montale, primo nel girone D. In gara-1 a Castelnuovo Rangone le modenesi si erano imposte 3-0, e nel ritorno, pur perdendo 3-2, avevano conquistato quei due set utili per l’immediato ritorno in A2. Per le collinari ora la seconda e ultima chance.