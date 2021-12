Pallavolo serie B m – Il Gabbiano chiude l’anno in vetta

Cerese Serve poco più di un’ora al Gabbiano per sbarazzarsi del Cazzago e rimanere in vetta alla classifica. Finisce 3-0 con parziali mai in discussione. Il che significa feste serene e la consapevolezza che uno dei due posti che valgono l’accesso alla fase successiva è alla portata dei biancazzurri di coach Serafini, anche se la strada è ancora lunga.

Il tecnico del Gabbiano rinuncia a Cordani alle prese con l’influenza in settimana; al suo posto gioca Gola che si mette in mostra in battuta. La pratica Cazzago viene svolta senza troppi problemi, con l’equilibrio iniziale che si rompe sul 12 a 12 nel primo set e sul 15-15 nel secondo, mentre nel terzo non c’è proprio storia. I bresciani, come abbiamo visto, ci hanno provato nei primi due parziali, fino a metà set, per poi cedere di schianto. Su tutti, nel Top Team, un eccellente Bigarelli in attacco e in battuta (ha chiuso con il 66% e 21 punti), mentre a muro note di merito per Miselli e Zanini.

Nel primo set un muro di Miselli rompe l’equilibrio sul 14-12 per i locali. Il centrale firma anche il muro del 20-13 che spiana la strada al Gabbiano. Quartarone lo imita e Scaltriti chiude il parziale sul 25-16 con un sapiente mani e fuori. Bigarelli firma il break nel secondo set con due punti (18-16). L’ace di Quartarone vale il 23-19, ma il Cazzago ci prova a tornare sotto prima di sbagliare il servizio e commettere un invasione che porta il Gabbiano sul 2 a 0. Biancazzurri sul pezzo anche nel terzo parziale e Gola firma l’allungo sull’8-5. Lo stesso Gola va a segno dai nove metri del servizio per il 10-5. Un paio di errori del Gabbiano riavvicinano i bresciani sul 12-10. Quartarone allunga di nuovo le distanze a muro sul 14-10 e poi sale in cattedra Zanini con tre punti che valgono il 20-12. Il finale del set e del match è firmato Bigarelli, che mette a segno i punti 22, 23 e 24 con un pallonetto. Un errore dei bresciani chiude le ostilità e il Gabbiano può festeggiare l’ottava vittoria in dieci partite e il primato nel girone C. Il campionato si ferma ora per le festività natalizie e ripartirà nel weekend dell’8/9 gennaio con i biancazzurri in trasferta a Verona sul campo del Cavaion.

Sergio Martini