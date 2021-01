Pallavolo serie B – Prove di campionato per Volta, Porto e Gabbiano

MANTOVA Ultimo weekend di amichevoli per le squadre virgiliane. Sabato 23 scattano infatti i campionati di serie B maschile e B1 femminile che vedono le “nostre” protagoniste. Nella B1 femminile, la Nardi Volta di questa sera (ore 17) ospita al Palavalle l’Offanengo di Guadalupi, che non può schierare l’ex Jessica Zanagnolo, tutt’ora infortunata. Nelle fila della squadra di Matteo Solforati rientra dopo diverso tempo Sofia Tosi. In campo oggi anche l’Euromontaggi Porto. La squadra di Biagio Marone e Simone Lazzari è ospite al PalaFeraboli di Cremona (ore 17) dell’Esperia di Valeria Magri. Nella compagine virgiliana rientra la centrale Simona Galiero. Martedì è in programma un ulteriore test a Castel d’Azzano contro il Vivigas Arena per preparare l’esordio in campionato.

Giovedì sera a Mezzani l’Èpiù Viadana di Alberto Panciroli e Giordano Gualerzi hanno disputato l’allenamento congiunto di ritorno con la Canottieri Ongina di Mauro Bartolomeo , forte dell’ex Top Team Amorico. I rivieraschi in terra piacentina erano stati sconfitti per 4-0, e stavolta in casa si sono presi la rivincita, imponendosi per 3-1. Hanno perso il primo set, vincendo gli altri tre. La squadra rispetto all’impegno in Emilia ha giocato molto meglio: è rientrato il libero Carnevali, ma era ancora assente Grassi, fermo per l’operazione alla spalla. Opaca stavolta la prestazione dei piacentini, e anche Amorico non ha brillato. Alla Canottieri Ongina questo pomeriggio (ore 17) fa visita il Gabbiano Top Team di Gianantonio Guaresi e Carlo Alberto Tognazzoni: tutti disponibili gli atleti, compreso Zanini che solo da poco ha ripreso ad allenarsi col resto dei compagni. Sarà un allenamento congiunto di verifica per la squadra su condizione atletica, schemi, gioco e intesa tra i giocatori in vista dell’esordio. Nel girone C1 della B, quello del Viadana, allenamenti sospesi per il Cappu Casalpusterlengo: due atleti sono infatti risultati positivi.