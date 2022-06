Pallavolo serie B1 f – Volta, Panizza è il nuovo secondo allenatore

Volta Mantovana La Nardi Volta prosegue nell’opera di rinnovamento in vista della stagione 2022/23. Nedo Panizza è stato “promosso” a secondo allenatore del team collinare, ancora impegnato in serie B1. Prende il posto di Leonardo Camarini che è stato secondo prima di Matteo Solforati, poi quest’anno di Marco Breviglieri. Panizza sarà dunque il vice del neo tecnico Fabio Tisci, che a Volta ha già collaborato tre stagioni fa con Solforati e Camarini. Nella stagione che sta per concludersi ha allenato l’Under 13 delle collinari, e al contempo è stato il terzo tecnico della prima squadra impegnata nel girone C della serie B1. Dal 2010 al 2015 ha lavorato nel Curtatone a fianco di Guido Beccari ed Erica Corsi. In seguito è stato a Porto Mantovano come vice di Baldassari e ha allenato il team impegnato in serie D, forte di diverse atlete dell’Under 18. Il tecnico mantovano ha anche maturato un’ottima esperienza in terra bresciana al Real Volley Mazzano, impegnato con le Under 18 nella serie D.

«Sono contento per la proposta che mi è stata fatta dalla società – spiega Panizza – Ho accettato davvero molto volentieri. Affronteremo la prossima avventura in serie B1 con un team giovane e con ragazze con prospettive future, che hanno una buona base sia fisica sia tecnica. Sarà un campionato impegnativo. Credo molto nella forza del gruppo, che deve essere unito e coeso: le sfide si vincono solo così».