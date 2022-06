Ventiquattrenne di Viadana si ribalta in auto nei pressi di Luzzara

LUZZARA A Luzzara in poche ore si sono verificati due incidenti. Il primo verso le 22 di sabato sera con un giovane di 24 anni, di origine straniera ma residente a Viadana, che a bordo della sua auto ha sbandato mentre percorreva l’argine del Po, alla periferia luzzarese. Per cause al vaglio della polizia locale, l’uomo si è ribaltato sulla carreggiata per poi fermarsi sull’imbocco di una stradina che porta in golena. Alcuni automobilisti di passaggio hanno dato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce rossa di Guastalla e il personale dell’autoinfermieristica. Dopo le prime cure è stato portato al vicino ospedale per completare gli accertamenti. Non risulta in pericolo di vita. E verso le tre della notte altra sbandata, stavolta sulla Cispadana a Codisotto di Luzzara, dove un’autovettura è finita fuori strada, schiantandosi contro alcune piante. Sono arrivati ambulanza e automedica per soccorrere due giovani mantovani di 18 e 19 anni, residenti a Viadana e Sabbioneta. Non si esclude il colpo di sonno alla base della sbandata improvvisa. Entrambi i feriti sono stati portati all’ospedale di Guastalla con traumi di media gravità. Rilievi dei carabinieri di Luzzara.