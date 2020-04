Basket – “Leggende” Stings: semifinali Jefferson-Amici e Moraschini-Ghersetti

MANTOVA E’ Johndre Jefferson il quarto semifinalista delle “Leggende” Stings. Il contest digitale della Lnp è quindi giunto alle battute conclusive.

I tifosi della Pallacanestro Mantovana hanno scelto e l’ultimo dei magnifici quattro è appunto il fuoriclasse americano, che ha vestito la maglia biancorossa per due stagioni, dal 2013 al 2015, ora in Francia al Roanne. Jefferson ha avuto la meglio nei quarti su Rain Veideman con il 54% di preferenze. In semifinale se la vedrà contro Alessandro Amici, il quale ha eliminato Mike Nardi con il 62% dei voti. Nell’altra semifinale si affronteranno due grandi capitani degli Stings: Riccardo Moraschini, che ha sconfitto Lamarshall Corbett (55 a 45); e super Mario Ghersetti, che ha avuto la meglio nettamente (65 a 35) su Rotnei Clarke in una sfida tra due giocatori attualmente in forza alla Pompea. Martedì scattano le semifinali e sarete sempre voi a votare attraverso i canali ufficiali della Pallacanestro Mantovana su Facebook, Instagram e Twitter.