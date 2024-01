Calcio dilettanti, le amichevoli – Pareggio 1-1 tra San Lazzaro e Villimpentese. Test in famiglia per il Suzzara

Mantova Al Migliaretto si è conclusa sull’1-1 l’amichevole fra il San Lazzaro di Michele Jacopetti e la Villimpentese di Gerardo Ciccone: padroni di casa a segno con Pignata, pareggio di Tommaso Bellini su calcio di punizione: «Non sono affatto contento della prestazione della squadra – afferma a fine gara mister Jacopetti -, in questa settimana dobbiamo lavorare molto per presentarci nella migliore condizione, soprattutto mentale, per la gara di domenica col Rezzato».

Replica l’allenatore gialloblù Ciccone: «Considerato che domenica si riparte in campionato, e con la corazzata in trasferta sul terreno della Voluntas Montichiari giocheremo sul sintetico, col San Lazzaro avendo giocato su un manto simile, abbiamo fatto le prove generali per il match coi bresciani: giocare sul sintetico è differente dall’erba, comunque la squadra si è mossa bene, sono contento, ma era pur sempre un’amichevole: da domeiuca si fa sul serio e servirà moltiplicare gli sforzi per continuare il nostro percorso con la massima tranquillità».

Stasera torna in campo il Suzzara: annullata la partita prevista con il Moglia di Terza Categoria, dovrebbe scendere in campo il team delle zebre nell’amichevole in famiglia con la Juniores Regionale di Davoli e Oleari. Il match in programma a Tabellano (ore 19), ma si potrebbe alla fine optare anche per il Boschetto a seconda delle esigenze e delle condizioni atmosferiche. Un test che capita a puntino per mister Aldo Petrassi, non solo per iniziare a preparare al meglio la prima gara del ritorno nel girone D della Promozione, domenica prossima, in casa dell’Orsa Iseo, ma anche per decidere con quale organico i bianconeri continueranno il campionato. Al momento, accanto al gruppo dei confermati, come fra gli altri Sannino, le uniche novità ufficiali in entrata riguardano l’estremo difensore Ruggiero, oltre a Giova e Puro rientrati da Gonzaga. Il mister ex Sant’Egidio San Pio X ha in prova diversi giocatori. «Domani – afferma Petrassi -, o al masismo venerdì avremo un quadro chiaro su quali saranno i giocatori che resteranno con noi».