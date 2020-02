Confindustria premia le eccellenze scolastiche

MANTOVA “Il vostro futuro potrebbe essere meraviglioso, ma non sarà facile da conquistare”. Marco Monga, direttore delle risorse umane dell’Istituto di tecnologia di Genova lo dice direttamente ai 135 studenti che ieri hanno ricevuto il Premio al Merito, giunto alla 58° edizione, organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Mantova, con il supporto di Fondazione Banca Agricola Mantovana e Banca Monte dei Paschi di Siena. Sul palco dei relatori, oltre a Monga, i presidenti del gruppo Giovani Rodolfo Zanetti, e di Confindustria Mantova Edgardo Bianchi, ed il responsabile della direzione territoriale Mantova Nord di Banca Mps Tiziano Panisi. In platea oltre 300 persone, insieme ai premiati ed ai loro accompagnatori, le autorità civili e militari, tra cui il vice prefetto Giorgio Spezzaferri, i Consiglieri regionali Alessandra Cappellari e Antonella Forattini ed il vice sindaco Giovanni Buvoli. Le competenze di oggi, domani saranno già obsolete – ha spiegato Monga – dovrete continuare a formarvi, per preservare il vantaggio competitivo che avete sull’intelligenza artificiale, che già oggi influenza molto le nostre vite ed il nostro mondo. Per farlo, dovrete raggiungere e mantenere l’eccellenza, ed è possibile farlo solo se troverete e seguirete la vostra vocazione. In questo, il vostro peggior nemico è vostro il cervello. Perché è fisiologicamente portato a cambiare, ma a cercare la massima efficienza, replicando modelli che già conosce. Nel 90% dei casi non ascolta la parte razionale in situazioni già note, ma quella irrazionale, anche se abbiamo la sensazione opposta. Il mio consiglio è quindi di disimparare, per tornare ad imparare nuovamente.”

Monga fa anche una previsione sui lavori di domani: “Tutti quelli orientati al benessere della persona, dalle biotecnologie alla cucina”. Di presente parla invece il presidente dei Giovani Imprenditori, Rodolfo Zanetti: “Da oggi al 2022 si apriranno in Italia circa 200mila posizioni lavorative nei settori della meccanica, dell’ICT, dell’alimentare, del tessile, della chimica e del legno-arredo, 6 dei settori più rilevanti del Made in Italy. Il nostro augurio, per noi e per noi, è che riusciate a dare prova di impegno, intelligenza, creatività, affermandovi e facendo emergere il vostro talento”. Il consiglio di Bianchi è quello di non fermarsi allo studio: “Non dovete considerare il voto come un obiettivo. Andate oltre, e ricordatevi di dedicare tempo anche alle amicizie, allo sport e alle vostre passioni, perché le aziende hanno bisogno di persone che abbiano anche solidi riferimenti valoriali”.

Istituto Superiore “Falcone” Linda Alessandria, Mattia Cauzzi, Lucia Grossi, Seirane Jakupi, Alberto Luzzeri, Riccardo Oldoni, Pietro Peri, Giada Rossi, Biagio Salerno, Anna Varone, Alisea Zamboni, Ambra Zecchina. Liceo Scientifico “Belfiore” Francesca Baraldi, Alessandro Borroni, Vittorio Cagioni, Greta Ferrari, Umberto Fontana, Riccardo Gilli, Giacomo Levoni, Jessie Lo Schiavo, Edoardo Lui, Maria Marconi, Michele Perna, Matteo Riccò, Sebastiano Stefanini. Istituto Superiore “Carlo D’Arco – Isabella D’Este” Edoardo Bertasini, Giuseppe Bonfante, Ilaria Brognara, Alessia Caniato, Edoardo Giubertoni, Giorgia Gugolati, Miriam Nuvolari, Lorenzo Rossi, Diego Rovaglia, Francesca Sandri, Giuseppe Totaro. Istituto Tecnico Economico Statale “Pitentino” Sara Lavarini, Vanessa Lodi Rizzini. Istituto Superiore “Fermi” Cristian Carlo Agosta, Andrea Baldelli, Pietro Begotti, Giada Binacchi, Arianna Dal Frà, Marco Morelli, Francesco Negri, Nicholas Pellini, Virginia Piccoli, Alessio Piva, Ambra Pontiroli, Sara Resta, Martina Stancari, Francesco Zavattini. Istituto Superiore “Greggiati” Alberto Barrasso, Denise Bianco, Yasmine Carazzato, Alessia Sala, Riccardo Serra, Ester Stori. Istituto Superiore “Manzoni” Nuhaila Arfaoui, Nicole Bartoli, Nicholas Bianchini, Anita Bonizzi, Lucrezia Devincenzi, Alessia Leoni, Beatrice Lui, Manjinder Thind. Istituto Superiore “Sanfelice” Marco Caramanti, Federico Demicheli, Alessio Federici, Elena Flori, Navdeep Kaur, Marialaura Longo, Federico Gabriel Morano, Andrea Parmigiani, Sara Taffurelli, Francesco Tizzi, Silvia Toscani. Liceo Linguistico “Redentore” di MANTOVA Martina Corradi, Giulia Stancari. Istituto Superiore “Galilei” Maia Arbustini, Samantha Capucci, Claudia De Battisti, Davide De Vincenzi, Michele Maestrelli, Chiara Nali, Alessandro Previdi, Yassin Ouakib, Benedetta Reggiani, Margherita Rossi, Rachele Semeghini, Gagandeep Singh, Christopher Zanoli. Liceo Artistico “Romano” Mara Antonela Bresug, Miriam Lanza, Noa Manara, Lisa Carlotta Milani, Alice Pasetto, Annalisa Pavesi, Linda Rinaldi, Emineda Zhupani, Vanessa Zucchi. Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Mantegna” Eleonora Bignotti, Arianna Luzzara, Elisa Tosi, Istituto Superiore “Bonomi Mazzolari” Giada Mezzani. Liceo Classico e Linguistico” Virgilio” Elisabetta Anzaldi, Diego Avona, Chiara Bacchi, Giulia Bernini, Isabel Bertolini, Mino Brescia, Arianna Cagali, Federica Calabrò, Chiara Fiorio, Beatrice Furanti, Alessia Garosi, Chiara Gatti, Maria Alice Grossi, Sara Martelli, Sara Meneghinello, Adele Quartaroli, Marika Pia Rodoti, Martina Santoro, Irene Trentini, Istituto Superiore “Gonzaga” Marta Azzini, Gea Boggiani, Enrico Brambilla, Davide De Angelis, Omar El Haitar, Matteo Leali, Sara Lucchetti, Marcello Mutti, Pietro Porta, Lorenza Vighi, Alessandro Zanchi