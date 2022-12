Volley B1 femminile – Euromontaggi alla sosta col fiato corto. Guicciardi: “Ricarichiamo le batterie”

Porto Mantovano E’ stato un finale d’anno complicato per l’Euromontaggi, che ha perso le ultime tre gare disputate ed è scivolato in quinta posizione con 18 punti, a meno 8 dalla prima piazza occupata dall’Altafratte. La serie negativa si è aperta a Noventa Vicentina con la sconfitta al tie break subita dall’Ipag, poi ha perso netto (0-3) in casa contro le trentine del Volano e prima della sosta ha ceduto per 3-1 nel derby di Volta contro la Nardi, seconda in classifica. Il campionato riprenderà domenica 8 gennaio e il sestetto di Porto Mantovano sarà impegnato a Padova contro Il Colle Consorzio, ovvero la squadra che gli sta immediatamente davanti in classifica.

«Non sono certo una cui piace perdere – afferma la coach Cristina Guicciardi – ma le tre sconfitte consecutive non modificano i nostri piani. Contro Noventa e Volta ce la siamo giocata alla pari, la prestazione col Volano è invece da dimenticare. Non voglio recriminare contro la fortuna: se è mancata quella vuol dire che non siamo state sufficientemente audaci. Posso dire però che affrontiamo tutte le partite nel modo migliore e per cercare di vincere: a volte ci riusciamo, altre no. Abbiamo qualche problemino di organico anche perchè Giulia Olioso ha lasciato per problemi fisici, ma non andremo sul mercato per rimpiazzarla. Del resto non abbiamo ambizioni particolari di classifica per cui possiamo continuare a lavorare senza pressioni, cercando di migliorare e crescere a livello individuale e come squadra. Questo mi preme più che la posizione in classifica, che tutto sommato può soddisfare. Il mio compito è mettere le ragazze nelle condizioni di esprimersi al meglio e in tal senso la priorità è recuperare in pieno un’atleta, di cui non faccio il nome, che per varie traversie al momento non riesce a rendere come dovrebbe e che potrebbe aiutarci a fare il salto di qualità».