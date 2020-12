Rinnovo pass, ma senza code: Aster punta sull’online

MANTOVA – Parte la campagna di rinnovo dei pass da parte dell’Aster. Obiettivo del 2021 è evitare ai cittadini di recarsi agli sportelli e di poter rinnovare i pass nel modo più comodo e in massima sicurezza. Per questo a tutti i titolari di pass in questi giorni verrà inviato a casa un modello Mav. Col bollettino sarà possibile pagare tramite banca o in tutti i bancomat, Poste e con home banking. In via alternativa è possibile accedere al sito www.aster.mn.it (ammodernato e semplificato in questi mesi) dove il rinnovo potrà essere fatto con carta di credito inserendo semplicemente codice fiscale e targa nell’area “Rinnovo libero”.

Nessuno quindi dovrà recarsi agli sportelli tranne in casi straordinari e comunque previo appuntamento. Da quest’anno peraltro l’unico sportello Aster aperto sarà quello di via San Giorgio, non più quelli di via Imre Nagy.

I pass scadranno il 31 dicembre 2020 ma si è prevista una finestra temporale che estende il termine ultimo per il pagamento al 31 gennaio senza sanzioni. «In questo periodo rinnoviamo circa il 90% dei 30mila pass che emettiamo ogni anno. Uno sforzo notevole da parte dell’azienda che però ha provveduto a mettere a disposizione degli utenti nuovi strumenti per agevolare i rinnovi, rendendoli sempre più semplici e sicuri. L’invito è quindi quello di rinnovare per tempo i pass e di non recarsi, salvo casi speciali e comunque su appuntamento, presso gli sportelli», raccomanda Il presidente di Aster Michele Chiodarelli.

E l’assessore alla mobilità Iacopo Rebecchi dal canto suo: «Il nostro obiettivo principale è sburocratizzare e rendere più semplice e immediato l’accesso ai servizi. Per questo motivo abbiamo dato mandato ad Aster di creare modalità semplificate per il rinnovo dei pass. Valorizzando la modalità online ed evitando così ai cittadini di doversi recare presso gli sportelli, a maggior ragione in questo periodo di pandemia», conclude Rebecchi.