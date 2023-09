Pallavolo serie B2 f – La Davis si difende nel primo test, Viadana domani sfida il Cus Parma

Stradella La Davis è stata sconfitta venerdì in amichevole per 3-1 dall’Orotig Peschiera del Garda neopromosso in B1. In questi test pre-campionato il risultato conta poco. Si valuta la condizione delle ragazze, la forza del gruppo e l’atteggiamento in campo. «La nostra è stata una buona prestazione – afferma il vice allenatore Pavan (in foto) – Considerati i carichi di lavoro di questo periodo per le ragazze, sul parquet si sono visti già degli automatismi che non ci aspettavamo. Questo ci induce ad essere fiduciosi per il futuro». Venerdì prossimo nuovo impegno a Soliera contro l’Hydroplants che milita nello stesso girone E di B2. Replica Irene Michelini, ds del Peschiera: «Normale che i meccanismi non siano ancora ben oliati. E’ stato il primo di sei test in programma prima dell’inizio del campionato. Abbiamo dato spazio a tutte le atlete a disposizione».

Agli ordini di Nicola Bolzoni e del resto dello staff prosegue la preparazione del Viadana. Domani primo impegno ufficiale della stagione per le rivierasche con il Cus Parma, che milita nel girone A della C dell’Emilia Romagna. Sabato 16 al Palafarina e al PalaMaggi è in programma un quadrangolare. Oltre al Viadana saranno presenti Medole (C lombarda), Sport Club Parma (C Crer) e Volley Brescia (B2 girone D).

«Sono contento di come sta andando la preparazione – afferma coach Nicola Bolzoni – e di come procede il lavoro in palestra. Tutte le atlete in organico sono presenti e si respira un buon clima. Questo fa ben sperare per il futuro».