Pallavolo serie B2 f – Viadana cala il tris: le due bande Bossi e Masotti e il libero Belletti

Viadana Il Viadana continua a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione, inserendo tre pedine di valore. Nel reparto offensivo arriva Susanna Bossi, attaccante giovane ma già esperta. Cresciuta nell’Energy Volley, ha disputato campionati regionali e la Serie D. Negli ultimi due anni ha vestito la maglia dell’SC Parma, maturando consapevolezza e tecnica. «Arrivare a Viadana è per me una grande opportunità. Sono pronta a dare il massimo per crescere e aiutare il gruppo a raggiungere gli obiettivi», ha dichiarato Bossi. Ha poi sottolineato la qualità e il giusto equilibrio del roster: «C’è un mix perfetto di giocatrici, con caratteristiche complementari. Possiamo ambire a un campionato di alto livello». A completare il reparto attaccanti, la società ha ufficializzato anche Alessia Masotti, classe 2004, originaria di Ravenna e residente a Fidenza. Ha già avuto esperienze in B2, con Ius Pallavolo Arezzo e Pallavolo Alsenese, e arriva a Viadana con grande voglia di riscatto. «Ringrazio la società per la fiducia. Dopo una stagione difficile, sono motivata a dare il meglio con passione, impegno e determinazione», ha detto la nuova attaccante. Sul fronte difensivo, ecco il libero Greta Belletti, proveniente da Casalmaggiore. Dopo due anni in Prima Divisione a Rivarolo Mantovano e una stagione in Serie D, per lei è il debutto in B2. «È un passo importante nel mio percorso. Lo affronto con umiltà e voglia di crescere, ringraziando il club per l’opportunità”, ha dichiarato. Con questi tre innesti, il Viadana consolida un progetto tecnico ambizioso, puntando su talento, equilibrio e motivazione. «Siamo molto contenti di come abbiamo operato sul mercato – afferma coach Sgarbi -. L’1 settembre iniziamo la preparazione».