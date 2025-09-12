Rugby – “Zebre Legacy”, mercoledì grande festa di comunità a Casalbellotto

Casalmaggiore Il rugby si conferma sport di valori e di condivisione. Mercoledì prossimo, al Campo Comunale Rugby “D. Bacchi” di Casalbellotto, il Casalmaggiore Rugby F.C. ospiterà il Green Festival “Zebre Legacy”, una giornata di sport e aggregazione che porterà nel territorio l’energia e l’esperienza delle Zebre Parma, franchigia ufficiale della Federazione Italiana Rugby. L’iniziativa, che si inserisce all’interno del progetto “Zebre Legacy” , mira a rafforzare il legame tra il club professionistico e le realtà locali, promuovendo la cultura rugbistica, l’inclusione e lo spirito di appartenenza che da sempre contraddistingue la palla ovale. Il programma della giornata prevede: ore 18 ritrovo presso i campi; ore 18.15 attività sul campo, con spazio al rugby integrato e al coinvolgimento di giovani e appassionati; ore 19 saluto ufficiale del club delle Zebre; ore 19.30 serata conviviale con cena e musica. Non solo sport, dunque, ma un vero e proprio momento di festa aperto a tutta la comunità, in cui rugby e territorio si incontrano per creare un’eredità di valori fatta di condivisione, appartenenza e passione. L’invito è rivolto a tutti: sportivi, famiglie, curiosi e simpatizzanti. Perché il rugby non è soltanto una disciplina, ma un modo di vivere e di stare insieme. Ci saranno attività per tutte le età, momenti dedicati ai più piccoli, stand gastronomici e spazi per conoscere da vicino la realtà rugbistica locale. Un’occasione preziosa per rafforzare il legame tra società sportiva e territorio, creando un clima accogliente e familiare. Il rugby, in fondo, è questo: rispetto, amicizia e spirito di squadra dentro e fuori dal campo.