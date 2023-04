Calcio Serie C – Piccoli: “Biglietti scontati per i play out. Tutti insieme per salvare il Mantova”

MANTOVA È un Filippo Piccoli più combattivo che mai, quello che si è presentato ieri nella sala stampa del Martelli. L’occasione dell’incontro con i giornalisti era l’illustrazione dell’ennesima campagna promozionale sui prezzi dei biglietti, fortemente voluta dal Mantova per la doppia sfida play out del 6 e 13 maggio. Ne parliamo in dettaglio più sotto, con tutte le istruzioni del caso. Qui ci soffermiamo sulle parole del presidente biancorosso, sempre più a suo agio nei panni del trascinatore. «Come sapete – ha premesso Piccoli – l’organizzazione delle partite dei play out va condivisa con la Lega. Non avevamo molti margini per intervenire sui prezzi dei biglietti, ma ci siamo battuti come leoni e qualcosa abbiamo portato a casa. I prezzi saranno scontati, sia per la gara d’andata che per il ritorno. Il mio desiderio era ricreare le condizioni ambientali delle ultime partite, quando i tifosi sono stati il nostro 12esimo uomo in campo. Questo è un patrimonio che non voglio assolutamente disperdere».

Piccoli considera fondamentale la prima partita di sabato 6 a Zanica: «Penso che sia ancora più importante di quella di ritorno. Perciò vorrei che si giocasse come fossimo in casa. Le condizioni ci sono tutte. Poi ovviamente dovremo ripeterci al Martelli». L’appello del presidente è accorato: «Mi rivolgo ai tifosi, alla città. Anche alle istituzioni, a cominciare dal sindaco. Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione, perchè i risultati dipendono anche da questa componente. Ci aspettano due battaglie che dobbiamo combattere con tutte le nostre forze, senza dare nulla per scontato. Tutto quello che si è fatto prima conta zero».

Piccoli starà vicino alla squadra in questi giorni, come del resto ha sempre fatto, specialmente nell’ultimo periodo. «Non dirò niente ai ragazzi, se non di stare tranquilli. Sono ottimista perchè, dal secondo tempo con la Juve in poi, ho visto una squadra diversa. Se giochiamo come nell’ultimo mese non mi preoccupo. Anche contro il Padova la prestazione c’è stata: non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Cosa invece mi preoccupa? In queste partite gli episodi si rivelano spesso determinanti. Dobbiamo fare in modo di girarli a nostro favore»

Tra gli assi nella manica del Mantova, Piccoli indica mister Mandorlini: «Per come lo conosco – afferma il numero uno di viale Te – è già nella giusta tensione. La squadra è nelle mani di un uomo che ha già vissuto queste situazioni e le sa gestire. L’esperienza in questi casi si può rivelare determinante. Vorrei però allargare il discorso: oltre al mister, abbiamo ragazzi intelligenti e un direttore sportivo in gamba. Abbiamo passato tutti dei giorni difficili, ma ora siamo focalizzati sul prossimo obiettivo: vincere questo play out e salvarci». Piccoli ne approfitta anche per un primo bilancio personale: «Era il mio primo anno da presidente di una squadra di calcio e devo dire che non mi sono fatto mancare nulla… Ovviamente avrei desiderato un finale diverso. Ma sono comunque contento perchè è stata un’utile palestra per il futuro. E, in ogni caso, abbiamo ancora due partite per raddrizzare la stagione. Vogliamo rimanere in Lega Pro».

I PREZZI

Per la partita d’andata, in programma sabato 6 maggio a Zanica (ore 17), il tagliando del settore ospiti costerà 5 euro, ai quali vanno aggiunti 1,50 euro di diritto prevendita (che il Mantova ha cercato di togliere, senza però trovare il consenso dell’Albinoleffe). La capienza del settore ospiti dell’Albinoleffe Stadium è di circa 500 posti: essendo preclusa ai tifosi mantovani la vendita di biglietti di tribuna, oltre quel numero non si potrà andare. Per quanto concerne la gara di ritorno, in programma sabato 13 al Martelli (ore 17), i prezzi sono: 5 euro in curva Te, 7 euro in tribuna laterale e 10 euro in tribuna centrale. In questo caso, per volontà del Mantova, non è previsto il pagamento dei diritti di prevendita. Sarà possibile acquistarli da lunedì, sia online che “fisicamente”. Punti vendita e modalità verranno resi noti nei prossimi giorni.

Sconti non solo per la doppia sfida play out con l’Albinoleffe. Il presidente del Mantova Filippo Piccoli ha legato questa promozione alla campagna abbonamenti della prossima stagione: «In caso di permanenza in Serie C – ha spiegato – tutti gli abbonati presenti al Martelli nella gara di ritorno, usufruiranno di uno sconto del 20% sulla tessera dell’anno prossimo. Per i non abbonati che assisteranno a Mantova-Albinoleffe, qualora l’anno prossimo volessero abbonarsi, lo sconto sarà del 10%».