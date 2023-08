Trasporti, il presidente della Provincia Bottani: “Nessuno resterà a piedi”

MANTOVA – Gli studenti scrivono a Bottani e Bottani risponde come dovrebbe rispondere. “La Provincia si è impegnata ad assicurare la salvaguardia delle linee di trasporto pubblico che servono i plessi scolastici dislocati sul territorio, senza che venga effettuato alcun taglio o riduzione delle corse. L’impegno vuole essere non solo formale e di principio, ma concreto ed economico: l’Ente, infatti, ha già preannunciato, di essere al lavoro per reperire le risorse necessarie, di competenza provinciale, volte a garantire l’avvio regolare del servizio ed il mantenimento delle corse in essere. Faccio presente, quanto all’istituzione di un tavolo comune di confronto, aperto anche ai rappresentanti della cittadinanza e degli utenti del trasporto pubblico locale, che mi sono sempre dichiarato disponibile a tale proposta, ritenendo che il lavoro comune, la condivisione dei bisogni e la sinergia delle idee, siano gli strumenti più efficaci per la soluzione delle problematiche del territorio e dei suoi abitanti. L’obiettivo di avere un “trasporto pubblico di tutti” è più che comune, è un impegno primario della Provincia che da sempre si adopera per la valorizzazione della scuola e degli studenti, anche attraverso la salvaguardia di un servizio di trasporto capillare ed efficiente. Con l’impegno e la volontà di ritrovarci presto, porgo i miei più cari saluti agli studenti, ai loro rappresentanti ed alle loro famiglie”.