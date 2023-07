A fuoco due auto nel parcheggio di una concessionaria in zona Gombetto

PORTO MANTOVANO La Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova, nella mattinata di oggi 29 luglio, è stata allertata per un incendio che ha coinvolto diverse autovetture all’esterno di un’auto officina, in un deposito all’aperto di veicoli, a Porto Mantovano in zona Malpensata. Sul posto sono intervenute due squadre della Sede Centrale di Viale Risorgimento, che con l’ausilio di un’autopompa e di un’autobotte hanno prontamente spento il rogo e messo in sicurezza la zona interessata. Le cause sono da accertare. Sul posto anche i Carabinieri di Porto Mantovano e la Polizia Locale dello stesso Comune.