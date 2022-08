Calcio dilettanti – L’Asola è un diesel e piega 3-1 la Rapid United

ASOLA L’amichevole tra Asola e Rapid United si è accesa nella ripresa, dopo un primo tempo comunque giocato a buoni ritmi nel quale, però, le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi. Alla fine l’ha spuntata la squadra di Franzini, che ha così ottenuto la sua prima vittoria nel precampionato. La Rapid, dal canto suo, ha ben impressionato nella sua prima uscita stagionale, ha tenuto testa all’avversario di categoria superiore e si è arresa soltanto negli ultimi dieci minuti. Come dicevamo, infatti, la prima frazione è terminata a reti bianche. Galante ha sbloccato il risultato in avvio di ripresa e Rosseghini ha pareggiato i conti al 60’. Girandola di cambi e gol dei subentrati Moreni (80’) e Burato (89’) per il definitivo 3-1 dell’Asola.