Pallavolo serie C femminile – Doppio colpo per l’Inox Meccanica Rivalta. Dal Porto arrivano Massaro e Gugolati

RIVALTA Doppio colpo per l’Inox Meccanica Rivalta. Da Porto arrivano due giovani molto talentuose: Nicole Massaro e Giorgia Gugolati, rispettivamente attaccante e libero. La presidente Clara Savazzi si dichiara molto soddisfatta: «Siamo a buon punto con la rosa. Abbiamo inserito due giovani interessanti che il nostro staff saprà valorizzare al meglio. Avremo un mix tra giovani e più esperte e tutte potranno giocarsi un ruolo da protagoniste. A breve arriverà la conferma della palleggiatrice Elena Bottarelli e stiamo trattando con un paio di ragazze da affiancarle nel ruolo di regista. Più difficile il discorso centrali, ma abbiamo qualche trattativa aperta e sono sicura che sistemeremo al più presto anche quel ruolo. Colgo l’occasione per ringraziare e salutare chi non sarà più con noi: Melania Maiocchi, Rachele Gobbi, Ottavia Majoni, Elena Avanzi e Lucia Amadasi. In bocca al lupo a tutte».