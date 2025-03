Pallavolo serie D f – Comparsi: “Pego, vittoria di squadra e tre punti d’oro”

Pegognaga Sabato sera, davanti al proprio pubblico, il Pe.Go. ha conquistato tre punti fondamentali, vincendo 3-1 contro il Mobile Fill Group Montirone. Una rivincita dopo la sconfitta per 3-0 subita all’andata. Sabato prossimo, la compagine di coach Marco Comparsi – 26 i punti in classifica totalizzati nel girone A – sarà ospite di Inoxea Villaggio Prealpino, che all’andata è stata battuta 3-1. Il tecnico ha commentato così la vittoria sul Montirone: «Non speravo, dopo la partita dell’andata e la conseguente sconfitta, di riuscire a vincere. È stata una grande prestazione da parte della squadra contro un ottimo avversario. Sono molto contento, e ora si prosegue. Anche nella partita precedente in trasferta contro la seconda squadra della Davis, nonostante la sconfitta, la squadra aveva giocato con un buon piglio». Ora si guarda avanti: «Vincere in casa di Inoxea sarebbe molto importante per noi, perché significherebbe chiudere il discorso salvezza. Dobbiamo provarci, non costa nulla!».

Al momento, sono incerte le condizioni di Fusari e Mazzola, che alla fine potrebbero dare forfait.