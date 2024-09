Pallavolo serie D – La Davis ha iniziato gli allenamenti Pinzi: “Manca ancora una centrale”

Stradella Dopo la prima squadra, mercoledì sera a San Giorgio è stata la volta della Davis neopromossa in serie D. Le ragazze agli ordini dei nuovi tecnici Enrico Pinzi e Diego Pavan hanno iniziato la preparazione. L’organico non è ancora stato completato; all’appello manca una centrale e la società di Stradella ha in corso una trattativa con Piubega.

«Al momento non pensiamo a nessun obiettivo, sino a quando non avremo un roster definito – afferma il tecnico Pavan – La salvezza viene prima di tutto, poi strada facendo vedremo le qualità del gruppo e a quali traguardi potremo puntare».