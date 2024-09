Minaccia ed aggredisce la madre con un coltello, arrestato

GUIDIZZOLO Nella giornata del 29 agosto 2024, i Carabinieri di Guidizzolo hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, arrestando un ventenne residente nell’Alto Mantovano, poiché in ipotesi accusatoria, ritenuto responsabile del reato minacce aggravate, lesioni, maltrattamenti in famiglia.

Già indagato dal 2023, per maltrattamenti in famiglia e percosse, dalla Procura della Repubblica di Mantova, la richiesta di custodia cautelare si è resa necessaria a seguito dell’ennesimo litigio, per futili motivi, con la madre convivente, occorso nella mattinata del 10 agosto u.s., quando l’uomo da prima avrebbe minacciato di morte la donna brandendo dei coltelli da cucina e poi allorquando questa sarebbe uscita, spaventata da casa, sarebbe stata raggiunta dal lancio degli stessi.

Tratto in Arresto, è stato condotto presso la casa circondariale di via Poma, a disposizione dell’Ufficio della competente Autorità Giudiziaria.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e le responsabilità dell’arrestato dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio e il confronto con la difesa.