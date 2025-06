Pattinaggio artistico – I fratelli Grossi in grande evidenza alla finale della World Cup a Reggio

Gonzaga Dal 7 al 15 giugno si è svolta a Reggio Emilia la World Cup, denominata “Artistic International Series 2025”. L’atto finale, dopo le due “semi” andate in scena una in America Latina e l’altra a Trieste, ha visto al via ben 800 atleti provenienti da 27 Nazioni. Non potevano mancare i giovanissimi Martina ed Alessandro Grossi della Pol. Borghi Gonzaga. Martina, forte del terzo posto nel singolo e del secondo nella coppia danza conquistati a Trieste un mese fa, è andata direttamente alla finale. Alessandro, invece, che non è salito sul podio, ha dovuto partecipare una settimana prima a una sorta di spareggio con altri 9 pattinatori, denominato “Last Chance”, per staccare eventualmente il pass della gara per le medaglie. E qui davvero applausi per lui perché ha conquistato la vittoria, sia nella solo dance sia nella coppia danza con Carlotta Bruzzi, dell’Arcispazio Piumazzo di Castelfranco Emilia. In finale, tra i migliori otto Juniores del mondo, nella solo dance ha poi chiuso al quinto posto. Ancor meglio nella coppia danza in cui invece è andato a podio, conquistando il bronzo. «Di più non poteva fare – spiega il papà-tecnico Fabio Grossi – dato che aveva gareggiato anche la settimana precedente. Alla prima esperienza mondiale e al primo anno nella categoria, non possiamo che essere contenti. Ha lottato contro ragazzi più grandi anche di due anni. A questa età vuol dire tanto. In coppia terzo posto meritato, ha fatto il massimo. Siamo molto contenti per le performance dei ragazzi e adesso aspettiamo gli Italiani a Novara fra tre settimana, sia nel singolo sia nella coppia». Da non dimenticare che Ale a inizio stagione aveva subito un infortunio al gomito che ne aveva rallentato la preparazione. Per quanto riguarda Martina, applausi anche per lei che, qualificatasi per la finale, al debutto a 13 anni nella competizione mondiale, ha sbaragliato la concorrenza andando a vincere nella coppia danza cadetti con il veronese Federico Pachera (Artiskate). Non contenta, la settimana dopo è scesa in pista ai Campionati Italiani di Giovinazzo nella solo dance categoria Allieve. Su ben 37 partecipanti, ha conquistato una medaglia d’argento di cui è fierissima, come spiega coach Fabio Grossi: «Erano in cinque a giocarsi il titolo, tutte vicine nel punteggio fino alla fine e sarebbe bastato un nonnulla per scendere dal podio e ritrovarsi quinta. Invece è stata davvero brava anche nel libero, confermando il secondo posto dell’obbligatorio. Ora pensiamo agli Italiani di Novara nella coppia danza, in attesa delle convocazioni per la Coppa Europa. Obiettivi? Puntiamo al podio, con tutti e due i ragazzi». Ricordiamo che Alessandro e Martina, oltre che dal papà, sono seguiti nella solo dance da Chiara Lodi Rizzini e per la coppia da Lorenza Residori. E che staff!