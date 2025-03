Powerchair football – I Warriors domenica sfidano la “bestia nera” Venezia nell’ultima gara di regular season

SABBIONETA I Macron Warriors Sabbioneta chiudono la stagione davanti al proprio pubblico e con un match clou, quello contro Venezia FC, Campione d’Italia di powerchair football in carica (domenica, ore 15). Dopo la vittoria dello scorso week end con i Bulls Treviso, quella che attende i guerrieri rossoblù è una sfida molto impegnativa, ma la volontà di tutta la squadra è quella di mettere in campo tutta la grinta possibile per onorare una stagione che rappresenta l’ennesimo step nella crescita del club mantovano anche in questa disciplina.

In base al positivo risultato contro i trevigiani la statistica lascia ancora aperta una possibilità ai Macron Warriors per raggiungere le finali scudetto, ma l’unico risultato possibile è quello della vittoria. Per quanto riguarda il powerchair football, Venezia FC ha dimostrato di essere a buon titolo il detentore dello scudetto e per i Macron Warriors rimane, a livello statistico, un muro che ancora non sono riusciti ad abbattere. Quella di domenica a Sabbioneta sarà l’ottava sfida tra mantovani e veneti e il risultato è sempre stato a favore del club lagunare. L’ultimo match giocato un mese fa ha visto prevalere Venezia per 5-1. Mai dire mai ed è giusto scendere in campo con la consapevolezza di poter giocare alla pari e soprattutto di dimostrare, davanti ai propri tifosi, che i Warriors non mollano mai, fino alla fine.

“Vogliamo chiudere con una bella prestazione davanti al nostro pubblico che ringraziamo per tutto l’appoggio e il calore che ci ha dato nel corso di questa stagione – ha detto coach Tommaso Liccardo – Avremo di fronte la squadra Campione d’Italia e questo deve essere uno stimolo in più per mettere in campo tutto quello che abbiamo e dimostrare il valore dei Macron Warriors Sabbioneta”.

“È stata una stagione nella quale abbiamo fatto ancora esperienza mettendo da parte gli insegnamenti importanti appresi sul campo e che ci permettono di continuare a lavorare per costruire al meglio la squadra per il prossimo anno. – ha dichiarato Fabio Merlino, presidente dei Macron Warriors e presidente del Comitato Organizzatore Locale dei Campionati Europei di powerchair football – In Italia il powerchair football è ancora uno sport giovane e ogni passo è importante alla crescita dell’intero movimento. Quest’anno, poi, abbiamo la grande e prestigiosa occasione di ospitare in Italia i Campionati Europei. Un’occasione ulteriore per tutti di apprezzare il powerchair football giocato ad alto livello”.