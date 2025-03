Calcio dilettanti – Governolese stangata: una partita a porte chiuse

Milano Mano pesante del giudice sportivo nei confronti della Governolese, in Promozione: ai Pirati è stato comminato un turno a porte chiuse per intemperanze del pubblico. La società rossoblù è stata anche multata di 150 euro perché un tifoso dei Pirati avrebbe offeso un giocatore avversario con frasi discriminatorie. Multa equivalente anche all’Orsa Iseo, gli avversari dello scorso turno, per frasi irriguardose all’arbitro. In Prima categoria Crl: un turno Garutti e Mortara (Porto), Beduschi (Sporting Club), Michelini (Suzzara), Junior Imasuen (Serenissima), Cremonesi (Villimpentese), 150 euro di multa alla Villimpentese per insulti all’arbitro da parte dei propri sostenitori. Juniores Regionale: 150 euro di multa alla Poggese per offese dei propri sostenitori all’arbitro. Seconda categoria Mantova, un turno a Garofalo (Segnate), Bocchi (Quistello), Caccavale (Voltese), Chiozzi (Soave), Malpetti e Albertin (Voltesi), Perteghella (Casaloldo), Pavesi (Roverbellese). Terza categoria; 4 turni Hamza El Mortada (La Cantera) per pugno al collo a un avversario; 3 turni a Monaco (Castellucchio) per atto violento a fine gara. Un turno Borellini e Sane (Don Bosco), Bruno e Ambroso (Juniors Cerlongo), Nicholas Michelini (River), Cagliarane e Sarno (Sustinentese), D’Angiolella (Robur Marmirolo), Tosi (Union Colli Morenici) e Sereni (Moglia). Seconda categoria Modena: un turno, Merighi (Sermide).