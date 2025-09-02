Basket serie B Int. – Amica Chips piazza il colpo Perfigli: “Sfida stimolante con gli Stings”

Curtatone A una settimana dall’inizio degli allenamenti, gli Amica Chips Stings piazzano un nuovo colpo di mercato: si tratta di Riccardo Perfigli, ala classe 2005 proveniente dall’Avellino Basket (Serie A2). Nato a La Spezia il 18 agosto 2005 e alto 194 cm, Riccardo si è avvicinato al basket grazie al papà, grande appassionato di pallacanestro. Dopo gli inizi nel minibasket a Spezia e il percorso giovanile a Canaletto e alla scuola basket Diego Bologna, ha maturato esperienze significative in giro per l’Italia: con l’Under 19 dell’Aurora Brindisi, con Milazzo in Serie C, a Solofra dove ha vinto il campionato di D e ad Avellino, dove nella scorsa stagione ha fatto parte stabilmente della prima squadra in Serie A2 e disputato l’Under 19 Gold. Con Avellino ha collezionato le prime presenze in Serie A2 e realizzato i suoi primi punti tra i professionisti. Giocatore duttile, capace di ricoprire più ruoli sul perimetro e vicino a canestro, Perfigli porta a Mantova entusiasmo, energia e voglia di mettersi in gioco, incarnando perfettamente la filosofia del club che punta su giovani di prospettiva da far crescere all’interno di un progetto tecnico ambizioso. «Qui a Mantova ho trovato un gruppo che lavora con intensità e che corre tanto – afferma l’ala – in linea con la filosofia di coach Romero. In settimana ho conosciuto i compagni e mi è sembrata una squadra unita, con ottimi giocatori e ragazzi pronti a fare bene. Sto lavorando sul miglioramento della lucidità nei momenti decisivi e nella lettura delle azioni. Mi piace arrivare per primo in palestra e andare via per ultimo: credo molto nel sacrificio e nella disponibilità verso la squadra. Allenarsi accanto a giocatori come Verri e Boudet è un onore e un grande stimolo». Un pensiero sul gruppo biancorosso: «Con il mix tra giovani ed esperti avremo la possibilità di crescere insieme e toglierci soddisfazioni. Il mio obiettivo è migliorare giorno dopo giorno, farmi trovare pronto e conoscere al meglio la Serie B, che rappresenta una sfida stimolante. Fuori dal campo? Sono appassionato di viaggi, auto e rally, seguo il calcio e tifo Sampdoria, mentre a livello cestistico il mio cuore è per la Fortitudo Bologna. Sono curioso di scoprire Mantova. Ai tifosi dico di continuare a riempire la Tea Arena come lo scorso anno. Il loro sostegno sarà fondamentale per darci la carica e noi faremo di tutto per ripagarli sul parquet».