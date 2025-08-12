Powerchair Hockey – I Macron Warriors sfidano l’elite dell’hockey

Sabbioneta I Macron Warriors Sabbioneta sono pronti e carichi per l’edizione 2025 del GP Bulls International Powerchair hockey Tournament, prestigioso appuntamento dove le migliori squadre europee di questa disciplina sportiva si affrontano in una tre giorni di sfide appassionanti e avvincenti. Si tratta dell’evento più famoso dedicato a questa specialità. Giunto alla sua settima edizione, è organizzato dall’omonima società olandese ed è in programma dal 15 al 17 agosto all’Indoor Sports Centre di Eindhoven. I Macron Warriors Sabbioneta si sono preparati al meglio per l’occasione e vogliono confermare l’ottima prestazione del 2023 quando i rossoblù salirono sul podio ottenendo un esaltante terzo posto. Il livello delle squadre presenti alla manifestazione olandese è altissimo: l’elite dell’hockey in carrozzina sarà presente a Eindhoven. Un’occasione importante per confrontarsi con molte realtà europee, consolidare e stringere nuove amicizie e creare moltissimi contatti. Sono 14 club divisi in due gironi si affronteranno nelle giornate di venerdì e sabato. In base alla classifica di ogni girone ci saranno ulteriori sfide che porteranno alle finali che si giocheranno nel pomeriggio di domenica. I Macron Warriors Sabbioneta sono inseriti nel Girone B insieme ai padroni di casa dei GP Bulls 2, Gidos Screamers (Belgio), Black Knights Dreieich (Germania), Tigers Bolzano (Italia), Jaguars Praha (Rep.Ceca), Iron Cats (Svizzera).

Questo il programma gare: venerdì, ore 10.45 Jaguars Praha-Macron Warriors; ore 13 Macron Warriors-GP Bulls 2; ore 14.30 Iron Cats-Macron Warriors. Sabato, ore 10.15 Macron Warriors-Black Knights Dreieich. Ore 11:45 Macron Warriors-Gidos Screamers; ore 14.45 Tigers Bolzano-Macron Warriors.

Coach Fabio Merlino per l’intensa tre giorni olandese ha convocato i seguenti atleti: Manuele Rigato, Ilaria Di Ruzza, Alessandro Masi, Yousseff Alì, Ion Jignea, Riccardo Federigi, Leonardo Catania, Giovanni Camponesco. «Siamo onorati di tornare a Eindhoven e prendere parte al GP Bulls International Powerchair hockey Tournament – ha dichiarato coach Merlino – La partecipazione e il brillante risultato del 2023 ha dato il via ad un periodo di grandissima soddisfazione, culminato con lo scudetto nel 2024. Non nascondiamo l’ambizione a migliorare ciò che abbiamo fatto due anni fa e siamo pronti e concentrati per dare il massimo. Per tutti noi è una bellissima esperienza perché ci permette di confrontarci con tantissimi atleti provenienti da altri Paesi, stringere amicizie e condividere con tutti questo lungo weekend di sport e condivisione».