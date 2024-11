Powerchair Hockey – Macron Warriors, è buona la prima: show di Leo Catania (con 8 reti) e Sharks Monza sconfitti per 9 a 1

Sabbioneta Una cornice eccezionale di pubblico ha accolto i Macron Warriors, con i colori rossoblù e il tricolore che hanno riempito il palazzetto di Sabbioneta. L’inno della squadra ha risuonato in campo al momento dell’ingresso dei “guerrieri”: tutti ingredienti che hanno reso la giornata indimenticabile per l’esordio della squadra virgiliana nel campionato della Serie A1 di powerchair hockey. I Warriors hanno onorato la prima giornata con una vittoria schiacciante sugli Sharks Monza, terminata con un netto 9-1. Questa giornata è stata dedicata non solo ai tifosi ma anche agli avversari, con un “terzo tempo” finale che ha offerto un’ampia selezione di cibi salati e dolci, bevande e tanta allegria nel puro spirito sportivo. Presente all’evento, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Sabbioneta, anche il consigliere Singh Harman, delegato allo sport.

Tuttavia, l’esordio per i Warriors si è rivelato impegnativo contro una squadra di livello, ostica e ben organizzata in difesa, tanto da non consentire ai rossoblù di segnare nei primi 10 minuti del primo quarto, che si è chiuso senza reti. I Macron Warriors Sabbioneta hanno subito premuto sull’acceleratore, ma i brianzoli hanno chiuso tutti gli spazi, rendendo difficile ai giocatori di trovare la via del gol. È stata proprio una rete di Sciuva degli Sharks a sbloccare il punteggio all’inizio della seconda frazione di gioco. La reazione dei Warriors è stata immediata e ha dato inizio al personale show di bomber Leonardo Catania, che ha messo a segno otto delle nove reti dei Campioni d’Italia. I rossoblù hanno imposto il loro gioco, chiudendo il primo tempo in vantaggio 5-1. Nella ripresa, Catania ha continuato il suo dominio, realizzando altre due reti nel terzo quarto. Negli ultimi dieci minuti di gara spazio anche per Alì Youssef e Giovanni Camponesco, che ha trovato subito il gol. Catania ha chiuso la partita con un ulteriore sigillo, portando il punteggio finale a 9-1, esattamente come nella prima giornata dello scorso anno, quando i Macron Warriors tornarono vittoriosi da Udine con lo stesso punteggio. Ora il bilancio delle sfide con gli Sharks Monza è equilibrato: 8 incontri e 4 vittorie per entrambe le squadre.

«Sono molto soddisfatto di questo inizio, perché una vittoria è sempre fondamentale», ha commentato a caldo Fabio Merlino, coach dei Macron Warriors. «La volevamo fortemente anche per il nostro pubblico, che è venuto a festeggiare con noi il titolo di Campioni d’Italia. Iniziare bene è sempre positivo, ma ciò che conta è aver visto un buon gioco di squadra, con grinta e concentrazione da parte di tutti. Sugli otto gol di Catania, che dire? Lo conosciamo, quando è in forma, è devastante». «Sicuramente è una bella giornata per me», ha dichiarato Leonardo Catania, mazza dei Macron Warriors e della Nazionale di powerchair hockey. «Sono contento per la vittoria, ottenuta contro un avversario per niente semplice. C’è grande sintonia nel nostro gruppo, e tutti devono dare il massimo in campo. Solo così arrivano i risultati. Io devo finalizzare, ma il merito va a tutta la squadra che mi supporta. Ora festeggiamo e poi pensiamo alla prossima partita». In questa prima giornata, i Macron Warriors hanno conquistato i primi tre punti in classifica. La nuova stagione è iniziata, e il prossimo impegno dei guerrieri mantovani sarà in trasferta ad Albano Laziale contro l’Albalonga, che ha vinto contro gli Skorpions Varese. Un match, dunque, già decisivo per la testa della classifica, fissato per domenica 17 novembre alle ore 11.