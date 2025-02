Powerchair Hockey Serie A1 – I Macron Warriors battono Albalonga e blindano il primo posto

SABBIONETA Un ulteriore step al percorso dei Macron Warriors Sabbioneta è stato raggiunto. Dopo la matematica sicurezza di accedere alle finali scudetto di Lignano Sabbiadoro, con la vittoria sul campo degli Sharks Monza, ora è arrivata anche la certezza di chiudere il proprio girone al primo posto grazie al successo casalingo contro Albalonga per 11-5. Una vittoria che consente ai guerrieri rossoblù, nel corso delle finali scudetto, di giocare in semifinale contro la seconda classificata del girone B. Il match contro Albalonga ha visto i Macron Warriors Sabbioneta gestire una gara, comunque combattuta, con grande tranquillità, imponendo il proprio gioco e consentendo a coach Merlino di provare diversi schemi tattici e facendo ruotare molti giocatori. La squadra ha dimostrato ancora una volta una grande compattezza e continuità di gioco, aspetti fondamentali per proseguire nel percorso programmato ad inizio stagione che ha, ovviamente, come obiettivo finale la conferma del titolo italiano, passando anche dall’appuntamento con la Coppa Italia. Nel tabellino finale, quattro reti a testa per Giovanni Camponesco e Leonardo Catania, ma a referto con un gol a testa anche il capitano Ion Jignea e Ali Youssef, oltre all’autogol che completa il bottino finale dei Campioni d’Italia. Per la squadra ospite in gol Fierravanti con 4 reti e poi Ferrini. «Abbiamo fatto un’ottima partita, un’ottima prestazione, giocando tutti e chiunque è entrato ha dato il 100% – le parole di capitan Ion Jignea a fine gara – Sono contento perché, nonostante sia stata una gara combattuta, siamo riusciti a mantenere il controllo dall’inizio alla fine. Il nostro lavoro prosegue per le finali scudetto. Un altro piccolo tassello è stato aggiunto nel nostro percorso stagionale». «Gara molto positiva – afferma coach Fabio Merlino – Mi è piaciuta la prestazione di tutti i ragazzi scesi in campo. Abbiamo cambiato molto, provato diversi schemi e la squadra ha reagito bene alle novità e cambiamenti. Ci eravamo posti degli obiettivi con un determinato timing e sono stati rispettati tutti. Il primo posto nel girone con un turno di anticipo fa certamente crescere quello che è il nostro percorso. Dobbiamo restare su questa strada, continuando a lavorare e correggere quei fattori ed elementi di gioco che, in certe occasioni, non hanno funzionato come vorrei. Complimenti a tutti i ragazzi e avanti così».