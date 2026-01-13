Powerchair Hockey Serie A1 – I Warriors travolgono anche gli Skorpions

SABBIONETA Risolta a suon di gol la “pratica” Skorpions Varese: i Macron Warriors Sabbioneta proseguono la loro marcia a punteggio pieno in Serie A1 di powerchair hockey, imponendosi con un netto 21-4. Nel doppio confronto i rossoblù mantovani hanno segnato 46 gol contro 6 dei varesini. Protagonista assoluto ancora una volta Leonardo Catania, autore di 13 reti. Nonostante il risultato netto, l’avvio di gara non ha soddisfatto pienamente coach Fabio Merlino, a causa di qualche errore e calo di concentrazione iniziale. I Warriors hanno però presto preso il controllo, con belle giocate tra Catania, Sciuva e Federigi, e reti di Camponesco e un autogol dei padroni di casa. Gli Skorpions hanno provato a reagire, andando a segno con Emmering, Braillard e Anna Rossi, ma senza riuscire a fermare lo strapotere offensivo dei mantovani. Nella seconda parte della ripresa, Catania è rientrato in campo segnando a ripetizione, mentre Sciuva e Camponesco hanno ulteriormente incrementato il bottino, chiudendo il match con la tredicesima rete di Catania. «E’ stata una gara complessa – ha commentato coach Fabio Merlino – Nei primi minuti la squadra è stata un po’ macchinosa, ma poi abbiamo trovato ritmo e intesa, ottenendo un risultato chiaro e netto. Ora cominciamo a lavorare e concentrarci per preparare la gara di domenica prossima con Udine». «Abbiamo fatto fatica ad entrare in partita, ma dopo abbiamo dimostrato di essere un gruppo, sia in panchina che in campo – ha dichiarato a fine gara Giovanni Camponesco – Cosa che ha permesso di ritrovarci ed esprimere appieno il nostro valore e la nostra forza giocando con la stessa intensità fino alla fine anche con il risultato ampiamente acquisito». Archiviata la sfida contro Varese, l’attenzione dei Warriors è già rivolta al prossimo impegno casalingo contro i Madracs Udine, domenica prossima alle ore 15 al Palazzetto dello Sport di Sabbioneta, in una partita che si preannuncia combattuta dopo la vittoria all’andata per 16-12.