Operaio cade da 4 metri in azienda agricola: ricoverato in gravi condizioni a Brescia

SAN GIACOMO DELLE SEGNATE Lui stesso, malgrado il dolore per le fratture riportate, ha chiamato i soccorsi usando il suo telefonino: perché la caduta, che ha coinvolto ieri un operaio 50enne in un’azienda suinicola di San Giacomo delle Segnate, è avvenuta senza testimoni. L’uomo è precipitato da un silo cadendo da un’altezza di oltre quattro metri, ed è stato necessario ricoverarlo d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia dove si trova in prognosi riservata.

L’incidente sul lavoro è avvenuto poco dopo le 16 di ieri, in un’azienda suinicola di San Giacomo delle Segnate dove il 50enne – residente in zona – stava effettuando delle lavorazioni su un silos. All’improvviso la caduta, non si sa se per un mancamento dovuto al caldo o per una perdita di equilibrio: l’uomo vola per oltre quattro metri cadendo rovinosamente a terra. Per sua fortuna non perde conoscenza e nonostante il terribile dolore per le lesioni riportate riesce ad avere la prontezza di spirito di telefonare per chiedere aiuto: sul posto si precipitano prima alcuni colleghi e quindi i carabinieri delle stazione segnatese e di Borgo Mantovano, i tecnici del servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro di Ats Val Padana e i sanitari del 118. Questi ultimi riscontrano al 50enne la frattura di entrambe le gambe e del bacino nonché svariati altri traumi e dispongono il ricovero dell’uomo – che non ha mai perso conoscenza durante i soccorsi – agli Spedali Civili di Brescia. Per ora la prognosi resta riservatissima.

I tecnici di Ats, dopo un sopralluogo, unitamente ai carabinieri, hanno disposto il sequestro e quindi il transennamento dell’area su cui si trova il silos. Ulteriori accertamenti sulla dinamica dell’infortunio sul lavoro saranno eseguiti nei prossimi giorni.