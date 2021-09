Rally – Solferino Pecso: Bondanza sfiora il successo

SOLFERINO Delle volte la sfortuna ci vede, e anche bene! Alessandro Bondanza, portacolori della Solferino Rally Pecso, lo scorso weekend ha preso parte a bordo della propria Citroen Saxi Vts RS 1.6 alla Coppa Nissena (Caltanisetta) per giocarsi il tutto per tutto nell’ultima gara del campionato CIVM 2021 che lo vide vincitore nel 2020. Purtroppo in questa occasione ha visto il successo sfuggirgli davanti a sé, tradito da un errore che lo ha costretto al ritiro durante le qualifiche del sabato, terminando anzitempo il campionato in seconda posizione.

Ottimo piazzamento per il copilota Fabio Treccani che alle note di Davide Bugna, nonostante qualche problema meccanico, è comunque riuscito ad aggiudicarsi la vittoria di classe RSTB 1.6. su Peugeot 208 Turbo.

Complicato invece il Rally Dell’Elba per Massimo Boni che, nonostante gli assillanti problemi meccanici, è comunque riuscito a vedere il traguardo di Portoferraio sula Fiat Ritmo 130 Abarth.

Il prossimo fine settimana sarà molto impegnativo per la scuderia virgiliana dove è atteso il pieno di piloti alla manifestazione MSP di Manerba del Garda: Luca Bianchi e Chiara Arnaldini su Fiat Uno Cat. Rally, Mattia Zanini (Citroen Saxo), Antonello Pellizzari (Peugeot 205), Franco Merighetti (Peugeot 106) e Luca Artioli (Peugeot 205), rientrante alle gare dopo quasi due anni di stop, gareggeranno invece tutti in categoria B.