Rally – Super Zorzi al Val d’Orcia: primo di classe

SOLFERINO È stato un fine settimana da incorniciare, quello per il driver solferinese Alessandro Zorzi che, con alle note per la prima volta la navigatrice Beatrice Croda, ha portato la propria Peugeot 208 R2B sul gradino più alto del podio. Teatro del successo il Rally della Val d’Orcia, prima gara valevole per il Campionato Italiano Rally Terra, dove pioggia e nebbia l’hanno fatta da padrone. Con sole cinque gare alle spalle sui fondi sterrati, Alessandro è riuscito a portare a casa un eccellente primo posto di classe, un risultato peraltro sfumato solo due settimane prima al Rally di Foligno.

Il prossimo week end inizierà la stagione sportiva dell’autocross. Sulla pista di Veronella (Vr) saranno della partita tre piloti portacolori della Solferino Rally Pecso. Nella categoria B Luigi Faccincani porterà in gara una rinnovata Fiat Punto 2000, mentre nei prototipi saranno della partita Alessandro Arnaldini a bordo del Proto Suzuki D2 e Filippo Savazzi su Kart Cross Kamicaz K2.

Da segnalare, inoltre, la partecipazione della navigatrice Roberta Franzoni al Camunia Rally al fianco di Manuel Baisotti su Renault Clio Rally 5.