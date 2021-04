Piaggio, record di ricavi e utile netto nel primo trimestre: +30%

MANTOVA – Ottimo inizio d’anno per Piaggio che ha diffuso ieri i risultati del primo trimestre, che vedono risultati molto positivi a livello globale. «I nostri marchi italiani sono sempre più apprezzati per il design, lo stile e la tecnologia; le vendite hanno registrato un incremento del +35% rispetto al 31 marzo 2020 e del +22% rispetto al 31 marzo 2019. I ricavi consolidati sono stati i più elevati dal 2007, e sia l’Ebitda che il risultato netto hanno raggiunto nel primo trimestre i migliori valori di sempre. Al contempo la forte generazione di cassa ha permesso di ridurre del debito di oltre 100 milioni di euro rispetto al primo trimestre del 2020» – ha commentato Roberto Colaninno, presidente e AD del gruppo Piaggio –. Non possiamo però non tenere in considerazione che la pandemia è ancora un rischio e quindi continuiamo a monitorare con grande attenzione ogni mercato. Indubbiamente il subcontinente indiano sta soffrendo e, come sempre, manterremo alta l’attenzione alla responsabilità sociale; il mercato riprenderà come e meglio di prima».

Nel dettaglio, il gruppo ha registrato al 31 marzo ricavi per 384,7 milioni, in crescita del 28,1% a cambi costanti Nel periodo, sono stati venduti nel mondo 135.000 veicoli, in crescita del 15,3%. Il settore scooter ha visto un incremento quasi del 37%, con vendite spinte in particolar modo dal brand Vespa.