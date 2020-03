Rugby C2 – Anche il Chiese interrompe l’attività fino a nuovo ordine

CASALMORO Il Rugby del Chiese ha comunicato ai suoi tesserati che sono sospese tutte le attività al centro sportivo di Casalmoro. Stop quindi agli allenamenti che erano ripresi il 3 marzo. Questo il comunicato del presidente Stefano Malcisi: «Alla luce di questa nuova disposizione: “all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano”, tutte le attività dell’Asd Rugby del Chiese squadra senior compresa sono sospese fino a nuova comunicazione. Sicuro che capiate la difficoltà del momento, l’impossibilità di disporre di un medico in campo per ogni seduta di allenamento e le troppe responsabilità che tale provvedimento fa ricadere sul Presidente, vi invito a coordinarvi con lo Staff Tecnico per attività privata di mantenimento della forma fisica». Erano già state sospese tutte le attività delle giovanili.