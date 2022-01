Rugby Coppa Italia – Gamboa: “Viadana, questa volta si gioca”

VIADANA Il giro di tamponi ai quali si sono sottoposti gli atleti del Rugby Viadana hanno dato esito negativo. Oggi è previsto il completamento con i 6 ragazzi che non erano presenti ieri. Le sensazioni al momento sono positive: la gara di domani in Coppa Italia contro il Sitav Lyons Piacenza non sembra in pericolo. Il match è valido per il quinto e ultimo turno nel girone 1 e si disputerà allo Zaffanella (ore 15, arbitro Clara Munarini di Parma). I piacentini possono contare sugli ex Biffi, Cafaro, Cocchiaro e Forte, mentre è Grassi l’ex nelle fila del Viadana.

«A mio modesto parere si dovrebbe riuscire a giocare – afferma il gm Ulises Gamboa – . La squadra è ferma da tanto, anche noi abbiamo avuto i nostri casi di atleti di positivi. Ma ora vogliamo ritornare a giocare, ci manca la partita. Quello con Piacenza è un test molto importante perchè affrontiamo un team forte e ben allenato, che sta facendo bene nel Top 10 e che in campionato ha espugnato lo Zaffanella. Contro i Lyons cominciamo a preparare la gara che segna la ripresa del massimo campionato, sabato 29 a Padova col Petrarca imbattuto capolista».

In Coppa Italia il Viadana non ha potuto giocare la gara del terzo turno al Mirabello di Reggio Emilia col Valorugby. La buona volontà da parte dei rivieraschi di mettere insieme un congruo numero di atleti non è bastata. Inevitabile la sconfitta a tavolino per il quindici giallonero, che si è “rifatto” sabato scorso col Mogliano. La gara coi trevigiani, infatti, non si è disputata perchè nelle file dei veneti c’era qualche positivo: stavolta è stato quindi il Viadana a beneficiare della vittoria a tavolino.

L’unica gara di Coppa giocata dai gialloneri è stata quella casalinga persa col Petrarca. Quello stesso Petrarca che allo Zaffanella è passato anche nel Top 10, ed imbattuto capolista attende per sabato 29 i gialloneri.

Il Viadana, domani contro il Piacenza, dovrebbero far ricorso anche ad alcuni atleti dei Caimani che mai hanno giocato nel Viadana. Potrebbe esserci infine il rientro di Caila in seconda linea.