Rugby Coppa Italia – Viadana stende Reggio Emilia all’ultimo respiro (27-26)

VIADANA Il Rugby Viadana firma la seconda sconfitta stagionale della corazzata Valorugby e mette nel mirino il Rovigo, per puntare alla semifinale di Coppa al termine di una partita adrenalinica, giocata punto a punto (27-26). Le mete firmate sono tutte ad opera degli avanti, un dato che va a dare ulteriore conferma del grado di battaglia agonistica in mezzo al campo. Un capitolo a parte è dedicato ai molti cartellini gialli esposti dell’arbitro Rosella, che non ha potuto affidarsi al TMO nelle situazioni più controverse perché non previsto dal format della Coppa Italia. Una vittoria che sarà ricordata per molto tempo perché è stata la vittoria anche di giovani come Olivari, Colledan, Simonini e Juan Cruz Gamboa.

RUGBY VIADANA-VALORUGBY EMILIA 27-26

MARCATORI P.t. 3’ m Cruz tr Bianco (0-7), 20’ m Cruz tr Bianco (0-14), 30’ cp Ferro (3-14), 33’ m Cruz (3-19), 39’ m Sommer tr Ferro (10-19). S.t.: 45’ m. Ferro tr Ferro (17-19), 48’ m Fernadez Gil tr Ferro (24-19), 59’ m Gherardi tr Bianchi (24-26), 79’ cp Ferro (27-26)

RUGBY VIADANA 1970 Morosini, Busssaglia, Orellana (61’ Zaridze), Jannelli, Ciofani, Ferro, Jelic, Bruni Pleininger, Fernandez Gil (53’ Gamboa), Boschetti (64’ Colledan), Sommer, Loretoni, Caro Saisi (51’ Caro Saisi), Casasola (63’ Olivari), Mistretta (64’ Simonini). All.: Anesi-Madero-Tejerizo.

VALORUGBY EMILIA Brisighella, Bruno, Caminetti, De Villiers (41’ Hugo), Pagnani, Bianco, Casilio (40’ Gherardi), Ruaro (68’ Mussini), Wagenpfeil, Roura, Portillo (62’ Schinchirimini), Perez Caffe, Favre (46’ D’Amico), Cruz (46’ Bigi), Taddei (46’ Brugnara). All.: Violi

ARBITRO Rossella. Assistenti: Favaro e Cusano. Quarto uomo: Togni.

NOTE Campo in buone condizioni, spettatori circa 800. Calciatori: Ferro (Viadana) 5/6, Benvenuti (Valorugby) 3/4. Cartellini: 12’ giallo Boschetti, 32’ giallo Orellana, 37’ giallo Brisighella, 41’ giallo Gherardi, 57’ giallo Casasola, 73’ giallo Schinchirimini. Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 4; Valorugby Emilia 2.