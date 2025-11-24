Volley Serie A3 – Gabbiano sugli scudi al PalaSguaitzer: 3-0 al Cagliari

MANTOVA Torna alla vittoria calando il tris: 3 su 3 in casa per il Gabbiano FarmaMed, ancora imbattuto al Pala Sguaitzer. Dopo i successi con Mirandola e San Donà, anche il Cus Cagliari deve arrendersi a Gola e compagni, che rimangono nelle zone nobili della classifica. Sono secondi a -4 da Reggio e a quota 12 assieme ad Altotevere e Belluno (che ha già riposato). Era importante tornare al successo dopo la sconfitta di Valenza con Acqui Terme. Ora la sfida con la capolista Reggia Emilia piuttosto intrigante.

GABBIANO-CAGLIARI 3-0 (25-16, 25-20, 25-21)

GABBIANO FARMAMED Guerriero 6, Maiocchi 13, Simoni 11, Baldazzi 9, Baciocco 17, Andriola 4, Sommavilla (L), El Moudden (L), Zanini. Ne: Cremonesi, Pinali, Gola, Selleri, Toajari. All.: Radici-Lorenzi.

CUS CAGLIARI Folguera Estruga, Agapitos, Luisetto 6, Biasotto 17, Truocchio 11, Galiazzo 1, Piludu (L), Zanettin, Menicali, Muccione, Basso (L), Gozzo 2. Ne: Sciarretti. All.: Simeon.

ARBITRI Erman di Modena e Lambertini di Parma.

NOTE Durata set: 25’, 26’, 28’. Battute err.: G 11, CC 10. Ace:

G 10, CC 1. Muri: G 12, CC 5.