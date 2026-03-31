Il WhatSUP Mantova secondo alla Spring Race di Comacchio

Comacchio (Fe) Ottima prestazione per l’Asd WhatSUP Mantova alla Spring Sup Race disputatasi sabato scorso al Lido delle Nazioni. Il team mantovano è salito sul podio conquistando un prestigioso secondo posto nella categoria Mega e Dragon Sup. La squadra, composta da Marina Riviera Visentini, Alessia Goreri, Stella Gueresi ed Elisa Rotteglia, ha partecipato alla competizione nella spettacolare categoria Mega e Dragon, una disciplina di squadra che vede più atleti pagaiare sincronizzati sulla stessa tavola. Le atlete hanno centrato il secondo posto, confermando i progressi e il buon lavoro svolto negli ultimi mesi. La gara si è disputata in condizioni ideali, con una giornata primaverile che ha favorito spettacolo e partecipazione. Grande soddisfazione in casa WhatSUP Mantova: «Un’esperienza bellissima, sportivamente e umanamente. Questo risultato ci dà ulteriore motivazione». Un piazzamento che conferma la crescita dell’associazione, sempre più competitiva a livello nazionale e attiva nella promozione del SUP.