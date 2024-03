Rugby giovani – I ragazzi del Chiese si fanno onore

MANTOVA Week-end positivo per le giovanili del Rugby del Chiese, che si sono distinte per buone prestazioni in campo e vittorie di prestigio che testimoniano la crescita del movimento.

Ma andiamo con ordine partendo dai più piccoli. Ovvero dai bambini di Varini, Costantino e Federica Fornari, impegnati nel raggruppamento di Calvisano. Per loro tanto divertimento e primo piazzamento nella categoria Under 10, con una squadra integrata da tre elementi dei Levrieri Castiglione. Una grande e meritata gioia che fa il paio con quella dell’Under 14 del Rugby Dese/Chiese, che a Roncadelle ha conquistato una bella vittoria per 43 a 34 contro i padroni di casa del Rugby Oltremella. Davvero convincente la prova della squadra. Non altrettanto bene è andata al Rugby Dese/Chiese Under 16, che ha giocato a Desenzano con il Viadana. Gli ospiti si sono imposti largamente sui ragazzi di coach Pinozzi, che ha commentato così la prestazione dei suoi: «Si è palesato un grosso divario tecnico e fisico tra le due squadre. Inoltre, l’approccio dei nostri ragazzi è stato un po’ troppo morbido e il Viadana ha iniziato a dilagare già nei primi minuti. Abbiamo provato a reagire nel secondo tempo, ma era tardi».