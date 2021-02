Parità di genere: il Consiglio di Stato dà ragione al consigliere di Motteggiana, Arcese

MOTTEGGIANA – Un parere del Consiglio di Stato dà ragione al consigliere di opposizione di Motteggiana Elena Arcese che, a questo punto, ha deciso di presentare al prossimo consiglio comunale una proposta di delibera in cui si chiede l’annullamento della delibera consiliare in cui si modificava l’articolo 37 dello statuto comunale sulla parità di genere in giunta. Discussione che si era protratta per diverse sedute e che aveva portato la capogruppo Arcese insieme al collega Adriano Anselmi anche ad abbandonare polemicamente l’aula al momento del voto.

Il parere del consiglio di stato stabilisce che ““nel caso in cui il risultato della divisione del numero dei componenti l’organo collegiale (o dei consiglieri assegnati) dia un resto in decimali, debba optarsi sempre per l’arrotondamento per eccesso alla cifra intera superiore”: essendo il consiglio composto da 11 elementi, per approvare il punto contestato dalla capogruppo di opposizione, servivano 8 voti validi anzichè sette come è poi avvenuto in fase di approvazione.

Tutto da rifare dunque: «Ritengo che la questione da me sollevata non fosse di secondo piano – afferma il consigliere – Il fatto che il Ministero abbia demandato un parere in merito al Consiglio di Stato e che tale parere sia stato inviato a tutti i Comuni d’Italia, compreso Motteggiana, è per me fonte di soddisfazione e conferma che i dubbi da me sollevati erano supportati da considerazioni esatte».