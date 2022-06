Calcio serie C – L’Acm potrebbe fare richiesta per il Girone B

Mantova Il Mantova nel Girone B. Questo è quello che potrebbe succedere. Sì, perchè nelle ultime ore è emersa la possibilità che la società di viale Te possa fare richiesta di essere inserita nel raggruppamento di centro Italia. Ovviamente sarebbe un altro tipo di campionato rispetto a quello dello scorso anno, ma comunque contro squadre importanti. E ritornerebbero le sfide accesissime con Reggiana e Cesena. Certo, se così fosse, non ci sarebbe il ritorno al Martelli di Mimmo Di Carlo, arrivato da poco a Pordenone.

Al momento questa è solamente un’ipotesi e a decidere sarà comunque la Lega, che probabilmente si troverà di fronte a tante richieste. Anche per il prossimo anno ci sarà una suddivisione dell’Italia in tre fasce orizzontali. E Mantova è come sempre nel limbo tra nord e centro. In ballo ci sono comunque diversi fattori. Per esempio capire se il Padova rimarrà in Lega Pro o se invece riuscirà a rimontare il Palermo al Berbera e approdare in Serie B dopo i playoff. Così come bisogna seguire la vicenda legata alla Reggina, che potrebbe portare a un ripescaggio in Serie B del Vicenza, retrocesso dopo i playout. Al momento delle iscrizioni si capirà anche quale sarà il destino della Pro Patria, che non naviga in buone acque. E altre società potrebbero essere ostacolate da problemi economici, anche se il presidente Ghirelli recentemente ha affermato che al momento non ci sono grosse criticità. Rispetto allo scorso anno, a finire nel Girone B potrebbero essere le due emiliane Fiorenzuola e Piacenza. Non resta che attendere, ma c’è già tanta voglia di conoscere il prossimo campionato.