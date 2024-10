Rugby giovani – Mantova, show dell’U14: 91-0 all’Oltremella

MANTOVA Più che positivo il fine settimana del Rugby Mantova. I ragazzi dell’U18, dopo la sconfitta amara nella prima giornata, si riscattano e vincono in trasferta per 38-11 contro gli Amatori Tradate. «Sono contento per il risultato – spiega coach De Berti – ma, dopo l’ottima prestazione contro gli Amatori Milano 1, la squadra non è riuscita ad esprimere al meglio le proprie potenzialità. Abbiamo commesso molti errori sia dal punto di vista tecnico sia tattico che ci hanno condizionato nella prestazione, dovendo affidarci alle giocate dei singoli. Ora avremo una lunga pausa che servirà più per ragionare che per allenarsi».

L’U14, dopo la vittoria strepitosa nella prima giornata contro l’Union Rugby del Garda per 63-0, si ripete e vince con un risultato incredibile di 91-0 contro il Rugby Oltremella. Le parole di coach Pachera: «Anche stavolta ragazzi hanno dimostrato che il lavoro ripaga sempre. Hanno messo in campo quanto svolto in settimana ed il risultato ne è la conferma. Non vedo l’ora di incontrare un avversario di maggior livello per capire a che punto siamo». Il dirigente Savasi aggiunge: «Nonostante il campo fosse in pessime condizioni per via della pioggia, i ragazzi hanno giocato un’ottima partita con tanti passaggi, coinvolgendo ogni membro della rosa nell’azione. Al momento ci godiamo questo bell’inizio e aspettiamo la prossima gara che disputeremo sabato contro il Seven».

Grandissime prestazioni del team U12 che, davanti ai propri tifosi, ha vinto tutte le partite, rispettivamente contro: Bassa Bresciana, Levrieri, Botticino e Cremona. Da sottolineare anche l’ottima prova difensiva della squadra che ha concesso, nell’arco della giornata, solamente tre mete. Il coach Viotto commenta: «Sono molto soddisfatto della squadra. I ragazzi sono migliorati molto e, cosa più importante, si sono divertiti. Stanno apprendendo al meglio le basi del rugby della prima squadra»