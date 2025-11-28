Rugby il weekend giallonero – Giovanili pronte a scendere in campo. Serie A: domenica c’è Caimani-Pesaro

Viadana Da oggi a domenica lo Stadio Zaffanella e i campi della zona si trasformeranno nel cuore pulsante della comunità rugbistica viadanese: un weekend in cui l’energia del rugby si diffonderà ovunque, dando vita a tre giornate di sport, amicizia e appartenenza. Si parte questa sera la sfida di Coppa Italia tra i gialloneri e Rovigo. Si prosegue domani con impegnate le giovanili. Dalle ore 15 si terrà a Noceto il Festival dell’Under 12. Alle ore 16 a Carpi si terrà il triangolare di Under 14, mentre alle ore 18 a Calvisano l’Under 16 sfiderà i pari età locali. Domenica sui campi di Casalbellotto andrà in scena il Festival per Under 6, 8 e 10. Alle 11 allo Zaffanella l’Under 18 affronta i pari età del Colorno e alle 14.30 torna la serie A con i Caimani che incroceranno le armi con Pesaro. Un lungo Weekend Giallonero dove le tribune dello Zaffanella saranno il punto di incontro per famiglie, tifosi e appassionati, pronti a sostenere i colori gialloneri con il calore e l’entusiasmo che da sempre li contraddistinguono. Le società coinvolte garantiranno un’organizzazione impeccabile, trasformando ogni appuntamento in un momento di festa. Un fine settimana che celebra l’identità, la passione e la forza del rugby viadanese, pronto ancora una volta a riunire tutta la comunità sotto gli stessi colori.