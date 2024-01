Basket serie C – Riflettori sul derby al PalaSguaitzer. San Pio X sfida la corazzata Jb Stings

Mantova Tre vittorie consecutive e terzo posto in classifica distante solo due punti. L’umore è alto in casa San Pio X, soprattutto dopo il buon successo della settimana scorsa contro Ospitaletto. La squadra di coach Marco Gabrielli è riuscita a sopperire alle pesanti assenze di Arici e Dalovic con una prestazione concreta, in particolare dal secondo quarto in poi. Tra i protagonisti della sfida il lungo lituano Arturas Valeika, che all’esordio ha messo a referto 18 punti, 10 rimbalzi e 7 assist. Ora, i biancorossi sono quarti a quota 16 punti, a -2 da Somaglia, che nell’ultimo turno è stata fermata da Casalmaggiore, e a -4 da Gussago, che è seconda nel girone. Entrambe saranno prossime avversarie dei virgiliani, i quali sono in piena corsa per la lotta alle prime tre posizioni. Prima di Somaglia e Gussago, però, ci sarà il derby coi Jb Stings. La sfida in programma alle ore 18 si giocherà eccezionalmente al PalaSguaitzer di Borgochiesanuova per permettere a quanto più pubblico possibile di vedere una delle gare più interessanti del girone di ritorno. Nella partita d’andata non ci fu storia, col San Pio X che venne travolto per 91-51 e coi Jb Stings che da allora non si sono più fermati. Le undici vittorie consecutive dei ragazzi di coach Pablo Romero fanno capire che per i biancorossi di casa servirà un’impresa per raccogliere i due punti. Il playmaker Andrea Trazzi: «Come dimostra il loro cammino, i Jb Stings possono contare su un roster completo e di qualità. Noi vogliamo dimostrare che siamo una squadra diversa da quella vista nella gara d’andata. Mi aspetto un’atmosfera da grandi match al PalaSguaitzer. Sono sicuro che giocheremo in un ambiente molto caldo e che i nostri tifosi ci daranno tanta carica. Valeika? Il suo innesto ci permette di avere tante soluzioni diverse in entrambe le metà campo. L’assenza di Dalovic? Non deve essere una scusante per noi: vogliamo scendere in campo con la massima concentrazione».

I ticket per la partita si potranno acquistare oggi direttamente alla biglietteria del PalaSguaitzer al prezzo di 5 euro. Per i tesserati del San Pio X ingresso gratuito. La biglietteria aprirà dalle ore 16.30.

I Jb Stings arrivano al super match carichi e con l’obiettivo di proseguire la striscia di vittorie. «E’ un derby – afferma coach Romero – non c’è molto altro da aggiungere. E’ una partita importante anche emotivamente. In settimana abbiamo lavorato per preparare la gara con l’impegno e la professionalità che merita. Ci faremo trovare pronti, ne sono sicuro». Romero non vuole cali di tensione. La preparazione al match è stata fatta, come sempre, nei minimi dettagli: «Il San Pio X è una buona squadra che ha aggiunto al proprio roster un giocatore importante come Valeika che sicuramente darà loro una mano in questo girone di ritorno. Hanno cambiato qualcosa e noi dobbiamo capire come la squadra si è modificata. Credo che faranno ricorso, come spesso accade, alla zona e noi dovremo essere pronti ad attaccare quel tipo di difesa». La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di Mantova Basket San Pio X.