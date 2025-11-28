Rugby Coppa Italia – Allo Zaffanella il big match con Rovigo: Viadana si gioca il pass per il barrage

Viadana Il primo atto stagionale della sfida tra Leoni e Bersaglieri è stato appannaggio di Rovigo, con l’assegnazione della Supercoppa. Ma oggi in Coppa Italia è ancora tempo per una nuova pagina di questa rivalità, con la sfida che spianerà la strada verso un altro trofeo a chi interpreterà meglio gli ottanta minuti dello Zaffanella (ore 19), in cui lo staff tecnico del Viadana va a esplorare nuovamente la profondità del roster, con nuove letture rispetto al match con Valorugby. Zaridze parte estremo e al suo fianco rientra all’ala Bronzini, mentre sul lato opposto Bussaglia ha convinto a suon di prestazioni lo staff tecnico che gli consegna una maglia da titolare. Nei centri Morosini torna a prendersi la “13” al lato di capitan Jannelli; Ferro si prende la titolarità della numero 10 con Di Chio mediano di mischia. La terza linea si compone di Boschetti blind side flanker con Fernandez Gil sul lato aperto e Catalano in mezzo con Sommer e Loretoni in sala motori e dopo avere un po’ rifiatato contro Reggio Emilia, si rivedono dal primo minuto i fratelli Oubiña con Dorronsoro tallonatore. A disposizioni gli avanti: Olivari, Simonini, Caro Saisi, Broccio, Colledan ,Gamboa il giovane mediano Manfredi e il trequarti ala Ciofani.

Il direttore di gara designato è il bresciano Alberto Favaro coadiuvato dai giudici di linea Francesco Meschini e Clara Munarini.

La classifica di Coppa vede Viadana e Rovigo appaiate con nove punti e per entrambe le formazioni ci sono a referto due vittorie e due sconfitte; i veneti hanno una migliore differenza punti, ma solo la vittoria aprirà le porte al barrage delle semifinali. Squadre in campo alle ore 19.

Alessandro Soragna